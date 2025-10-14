Il Milan e i gol subiti in A dopo sei turni: un anno fa ne aveva incassati 7, più del doppio rispetto a oggi
Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche delle prime sei giornate di Serie A: "Sul fronte difensivo, i numeri evidenziano grandi differenze tra i reparti: Roma e Milan rappresentano l’eccellenza, con rispettivamente 2 e 3 gol subiti, accompagnati da 4 e 3 clean sheet a testa, primati assoluti in Serie A. La Roma di Gasperini è attualmente la miglior difesa dei 5 top campionati europei, un’eredità che affonda le radici nel lavoro strutturale di Claudio Ranieri.
Il Milan, a questo punto della scorsa stagione, aveva già incassato 7 gol, più del doppio rispetto a oggi. All`opposto, Torino (13) e Pisa e Lecce (10) guidano la classifica delle difese più battute. Tutte le squadre della Serie A Enilive hanno comunque subito almeno un gol per tempo: il Torino, però, è la più vulnerabile nei primi 45’ (8 gol concessi), mentre il Lecce crolla nelle riprese (7) e la Fiorentina è l’unica ad aver incassato più di un gol (2) oltre il 90°".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan