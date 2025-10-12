Il Milan e il rinnovo di Pulisic: l'idea è quella di spostare la clausola al 2029
L'incredibile inizio di stagione di Christian Pulisic potrebbe presto far posare sull'italiano l'interesse di mezza Europa, oltre che far schizzare alle stelle la sua valutazione. In questi giorni per l'americano si è parlato di rinnovo, anche se al momento questo non è una priorità per il Milan, visto che il contratto dell'ex Chelsea è attualmente in scadenza nel giugno 2027.
C'è tutto il tempo a disposizione per riuscire a raggiungere un nuovo accordo, con la dirigenza rossonera che avrebbe in mente un piano "diverso" per il suo numero 11, come riportato questa mattina anche dai colleghi del Corriere dello Sport. Per quanto meno cautelarsi il Milan come prima mossa pensare di posticipare la clausola, rinnovando il contratto attuale fino al 2028 e inserendo l'opzione sul prolungamento annuale fino al 2029.
