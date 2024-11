Il Milan e la difesa colabrodo: sono 7 su 15 le gare con due o più reti subite dai rossoneri

Il Milan fino a questo momento in stagione ha giocato 15 partite. Con l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina si sperava che in qualche modo si potesse porre rimedio alla fase difensiva piuttosto discutibile che ha caratterizzato, in negativo, tutto lo scorso campionato, e non, ma le cose con il portoghese non sembrerebbero cambiate, anzi.

Su 15 uscite stagionali, infatti, il Milan in 7 occasioni ha subito due o più reti dagli avversari: una volta su 4 gare in Champions (1-2 vs Liverpool) ed addirittua 6 su 11 in campionato. (2-2 vs Torino. 2-1 vs Parma, 2-2 vs Lazio, 2-1 vs Fiorentina, 0-2 vs Napoli).