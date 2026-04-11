Il Milan e la differenza tra girone di andata e di ritorno: come scese media punti e media gol a partita
Dopo la sconfitta di Napoli, che ha di fatto messo fine al sogno scudetto del Milan, la squadra di Max Allegri dovrà voltare subito pagina per blindare il posto nella prossima Champions League. I punti di vantaggio sulla quinta in classifica, la Juventus, sono sei, un buon margine ma serve cambiare passo già a partire dalla gara di questa sera contro l'Udinese. Anche perchè tra il girone di andata e quello di ritorno il rendimento del Diavolo è cambiato parecchio: come riporta Repubblica, infatti, la media punti è scesa da 2,21 a 1,75, mentre la media gol a partita è crollata da 1,68 a 1,25.
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
Roma-Pisa 3-0
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona
ore 15, Cagliari-Cremonese
ore 18, Milan-Udinese
ore 20.45, Atalanta-Juventus
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo
ore 15, Parma-Napoli
ore 18, Bologna-Lecce
ore 20.45, Como-Inter
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio
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