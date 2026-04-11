Milan, i milanisti rispondo presenti ancora una volta: San Siro sold-out anche contro l'Udinese

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Oggi alle ore 18:00, il Milan tornerà in campo dopo la sconfitta esterna per mano del Napoli di Antonio Conte per affrontare l’Udinese. Una settimana non semplice per la squadra e per i tifosi visto che con il ko del Maradona si è di fatto detto addio al sogno scudetto e si è scivolati al terzo posto in classifica. La gara casalinga contro i friulani è dunque fondamentale per diversi motivi dunque, in primis saldare il piazzamento in Champions League. Proprio per questo motivo il popolo rossonero, come ormai accade regolarmente, non farà mancare il suo calore ai rossoneri neanche questa volta e anche questa sera lo stadio di San Siro sarà tutto esaurito.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it