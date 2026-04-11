Milan, i milanisti rispondo presenti ancora una volta: San Siro sold-out anche contro l'Udinese
Oggi alle ore 18:00, il Milan tornerà in campo dopo la sconfitta esterna per mano del Napoli di Antonio Conte per affrontare l’Udinese. Una settimana non semplice per la squadra e per i tifosi visto che con il ko del Maradona si è di fatto detto addio al sogno scudetto e si è scivolati al terzo posto in classifica. La gara casalinga contro i friulani è dunque fondamentale per diversi motivi dunque, in primis saldare il piazzamento in Champions League. Proprio per questo motivo il popolo rossonero, come ormai accade regolarmente, non farà mancare il suo calore ai rossoneri neanche questa volta e anche questa sera lo stadio di San Siro sarà tutto esaurito.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan