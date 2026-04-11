Milan-AIMC, confronto aperto a San Siro: allo studio nuove iniziative per i tifosi

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Questa mattina, a San Siro, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci AIMC, occasione utile per rafforzare il dialogo tra AC Milan e la propria tifoseria organizzata. Dal confronto sono emerse alcune iniziative allo studio per la prossima stagione, pensate per valorizzare i sostenitori più fedeli e offrire condizioni dedicati ai membri AIMC.

Tra le ipotesi sul tavolo ci sono una fase di vendita con listino agevolato per i tifosi abbonati da almeno cinque anni, finestre riservate per l'acquisto dei biglietti, iniziative speciali e lo sviluppo di nuovi strumenti digitali.

Il confronto tra il Club e AIMC conferma la volontà del Milan di mantenere centrale il ruolo del tifoso rossonero, proseguendo in un percorso di ascolto e collaborazione. L'obiettivo comunque è costruire, stagione dopo stagione, un'esperienza sempre più vicina alle aspettative dei sostenitori, fondata su passione, partecipazione e appartenenza.