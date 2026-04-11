MN - Savicevic: “Con Boban grande rapporto, ma stavo bene con tutti. Tassotti poteva giocare a centrocampo”

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Nel corso della presentazione del libro "Il genio", la biografia ufficiale di Dejan Savicevic scritta da Massimiliano Ruzzante, l'ex attaccante rossonero ha raccontato alcuni aneddoti riguardo alla sua carriera al Milan e ha inoltre toccato dei temi di modernità come quello del problema del sistema calcio in Italia. Di seguito un estratto sul rapporto di Dejan con i suoi ex compagni al Milan:

"Io ho avuto buoni rapporti con tutti, con Boban conoscendolo da tanti anni, eravamo insieme a fare il militare, in nazionale, ero più suo amico sia in campo che fuori dal campo. Sul campo anche con Marco Simone, dopo con Weah, Donadoni, con Panucci che mi giocava alle spalle, come Tassotti, erano due grandissimi terzini. Un po' diversi, Christian andava più avanti, Tassotti era più ordinato, con quella tecnica poteva anche giocare a centrocampo perché conosceva il calcio come un centrocampista puro. Invece Christian voleva andare, gli ho fatto fare anch'io un paio di gol (ride ndr.). Mi sono trovato bene, anche con Massaro, abbiamo fatto una bella coppia quell'anno".