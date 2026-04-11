MN - Savicevic racconta: “Oltre al Milan mi voleva la Juve, ma ho scelto bene. Mai sentito la pressione dei grandi stadi”

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Nel corso della presentazione del libro "Il genio", la biografia ufficiale di Dejan Savicevic scritta da Massimiliano Ruzzante, l'ex attaccante rossonero ha raccontato alcuni aneddoti riguardo alla sua carriera al Milan e ha inoltre toccato dei temi di modernità come quello del problema del sistema calcio in Italia. Di seguito un estratto sul suo arrivo al Milan e sulla bellezza di giocare a San Siro:

"Quando è arrivato il momento di andare via dalla Stella Rossa dovevo scegliere dove andare e ho scelto bene. Sono venuto al Milan anche avendo altre offerte, dalla Juve, dalla Roma, c'erano altre squadre interessate a me. Veramente sono due grandissime squadre (Milan e Stella Rossa ndr.), il Milan con sette Champions League, dopo il Real Madrid club con più Champions. Quando giochi al Maracana a Belgrado o a San Siro con lo stadio pieno, hai più stimoli, almeno per me. Da ragazzino non ho avuto mai i problemi che qualcuno ha quando giochi in stadi pieni, non so perché, però mi è sempre piaciuto giocare negli stadi pieni. Altra cosa è che ho sempre preferito giocare partite alla sera, non so perché".