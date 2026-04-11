"Per un calcio giusto e popolare": prosegue la raccolta delle firme

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Prima di Milan-Torino la Curva Sud aveva esposto uno striscione che recitava “Per un calcio più giusto e popolare". Una presa di posizione che va a promuovere un'iniziativa che il tifo organizzato rossonero ha lanciato qualche settimana fa insieme ad altre tifoserie e per la quale sta proseguendo la raccolta firme. Su Instagram il manifesto recita: "La Curva Sud Milano aderisce all’iniziativa che punta a migliorare il calcio, riportando questo sport ad una dimensione più umana e a misura di tifoso. Comunicheremo di volta in volta sui nostri canali social dove e quando raccoglieremo le firme, sarà necessario esibire un documento d’identità”.

I PUNTI DELLA PETIZIONE

I punti salienti di questa petizione, che già da qualche settimana viene firmata presso le sedi dei gruppi ultras oltre che allo stadio nei giorni delle partite, sono: Tutela delle trasferte dei tifosi (troppo volte soggette a divieti spesso incomprensibili); Prezzi accessibili per i settori popolari (che spesso vengono venduti a caro prezzo e subiscono variazioni a seconda delle squadre ospiti); Orari e calendari rispettosi dei lavoratori (nel mirino soprattutto le gare del pomeriggio in giorni infrasettimanali); Stop a misure ingiuste e fuori contesto (come i DASPO); Regole stringenti sulla proprietà delle società calcistiche e no alle multiproprietà, Campionati meritocratici e no alle squadre B; Stadi a misura del tifoso.