Il Milan è vicino a stipulare un accordo di partnership con la Repubblica Democratica del Congo

Stando a quanto appreso da Calcio & Finanza, il Milan sarebbe vicino a chiudere un accordo con la Repubblica Democratica del Congo per una partnership commerciale. L'intesa prevederebbe un sostegno al Paese e alla popolazione congolese attraverso una serie di progetti sociali e umanitari, ai quali si aggiungerebbero anche iniziative di promozione dello sport giovanile, in collaborazione con organizzazioni non governative nazionali e internazionali.

L'intesa non è stata ancora finalizzata, ma l'accordo è ad un passo dall'essere trovato. Non solo, stando a quanto riportato sempre da Calcio & Finanza, nel momento in cui questo scenario dovesse andare in porto, la partnership si inserirà all’interno di una strategia di lungo termine identificata dal governo congolese per promuovere la destinazione turistica, con l'obiettivo di dare risalto alla unicità del territorio africano ed alla biodiversità, contribuendo a migliorare le condizioni di vita della sua popolazione.

Infine, questa collaborazione dovrebbe avere una durata triennale e prevederebbe l'inserimento del logo "Visit Congo" sulle divise da gioco del Milan, prendendo il posto che era fino all'anno scorso di Wefox, e su tutti i banner presenti allo stadio di San Siro durante le gare casalinghe del Diavolo.