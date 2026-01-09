Il Milan fa colpo su Fullkrug: "Abbiamo giocatori veramente fortissimi"

vedi letture

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Chi ti ha impressionato di più dei nuovi compagni? Perché l'Italia e non ancora la Germania?

"Abbiamo dei giocatori veramente fortissimi. Con Modric abbiamo un giocatore di enorme successo ed esperienza. Ho giocato la finale di Champions contro il Real un anno e mezzo fa contro Luka. È il croato più importante della storia del calcio, ha una qualità straordinaria in entrambe le fasi. Mi colpisce poter giocare con lui. Abbiamo tanti altri giocatori di valore. Penso di poter trovare una buona intesa con gli esterni per i loro cross, anche con con Nkunku, Pulisic e Leao possiamo beneficiare uno dell'altro. L'Italia ha sempre avuto un modo speciale nella mia mente, mi sono chiesto sempre se fosse il posto giusto per me. Qui hanno giocato Klose, Bierhoff, Voller. Ho parlato con Rudi, parla bene sempre della Serie A. Bierhoff ha detto che avrò successo qui. Spero di sposarmi bene con le caratteristiche del Milan: ci piace avere il possesso palla, creare tante occasioni... È una buona piazza per me, il campionato mi sta bene addosso. L'Italia, per stile di vita e per il Milan, non potevo rifiutare. Grato che ci sia qualcuno che ha fiducia in me e che crede che possa aiutare la squadra".