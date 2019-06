Il Milan festeggia il compleanno di Novellino: "Uno dei protagonisti dello Scudetto della Stella"

Il Milan, intervenuto tramite Twitter, ha augurato un felice compleanno a Walter Novellino: "Festeggiamo il 66° compleanno di Walter Novellino, uno dei protagonisti dello Scudetto della Stella!".

He was part of the squad that won #ACMilan's tenth Serie A title in 1979. Let’s celebrate Walter Novellino’s 66th birthday with this back-in-time clip

Festeggiamo il 66° compleanno di Walter Novellino, uno dei protagonisti dello Scudetto della Stella! ⭐ pic.twitter.com/dRqKnnXbXk