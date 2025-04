Il Milan ha incontrato Tare: da Kishna a Muriqi, i 10 flop da ds della Lazio

Da Luis Alberto a Milinkovic-Savic, da Miro Klose a Ciro Immobile. Sono tanti e diversi, i grandi colpi messi a segno da Igli Tare nella sua lunga militanza alla Lazio come responsabile del mercato. Sono tanti, però, anche i colpi portati a casa che non hanno reso, per così dire, secondo le aspettative.

Il dirigente albanese, dopo l'incontro delle scorse ore con l'ad del Milan Furlani, è uno dei nomi più caldi per il ruolo di direttore sportivo del club rossonero in vista del prossimo anno. E nell'analisi di TMW dopo aver stilato la top 11 dei suoi acquisti viene preso in esame anche il ventaglio di giocatori che hanno avuto impatto zero.

Uno dei colpi peggio riusciti è quello di Vedat Muriqi: il Pirata arrivò a Formello con aspettative alte, vista anche la cifra importante sborsata dal club di Lotito, circa 20 milioni di euro. Il kosovaro però nelle 49 apparizioni complessive con la Lazio, mise a segno 2 soli gol. Destino ancora più infausto per Helder Postiga: per il centravanti portoghese solo 5 presenze biancocelesti con nessun gol all'attivo.

Un altro su cui erano riposte speranze e aspettative è Gael Kakuta: per lui solo 2 presenze con la Lazio. Particolare la storia di Pedro Neto: acquistato a suon di milioni e oggi recente maxi colpo del Chelsea, a Roma lo si è visto solo 5 volte in campo. Ancora meno presenze, solo 3, per il connazionale Bruno Jordao. Su Valon Berisha il ds era pronto a scommettere, ma le 22 presenze senza gol hanno lasciato una traccia molto debole del suo passaggio a Formello. Altri flop in questo senso sono stati Denis Vavro e Thomas Hitzlsperger, ma pure Ravel Morrison e Ricardo Kishna.

