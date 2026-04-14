Il Milan ha pagato più di 5 milioni di euro per ogni gol di Gimenez e Nkunku

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La redazione di TMW ha proposto la seguente analisi su Gimenez e Nkunku: "Il problema principale del Milan è chiaramente la sterilità offensiva. Durante la stagione Massimiliano Allegri non è riuscito a trovare una coppia titolare, con Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, cifre alla mano i due colpi più importanti dei mercati recenti dei rossoneri, che hanno deluso le aspettative. Il messicano ha segnato 7 gol in 32 presenze da quando è arrivato ed è rimasto out diversi mesi a causa dei problemi fisici, il francese invece ne ha realizzati 6 in 29 match. Il problema è che il Diavolo ha speso 28,5 milioni di euro più 6,5 di bonus per l'ex Feyenoord e 37 più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita per l'ex Chelsea.

In totale dunque la società rossonera ha sborsato 65,5 milioni di euro più 11,5 di bonus per entrambi, decisamente troppi vedendo il rendimento che hanno avuto: insieme vantano 13 reti in 61 partite. Praticamente il Milan ha pagato quasi un milione per ogni partita giocata da Gimenez e Nkunku e più di 5 milioni di euro ogni gol. In estate la dirigenza dovrà fare le opportune valutazioni e capire che cosa fare con i due attaccanti: il problema potrebbe essere fare una minusvalenza, eventualità che il club non prende assolutamente in considerazione".