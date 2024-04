Il Milan in prestito - Flop di Maldini a Torino, Colombo non vede più il campo

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino di alcuni dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Sesta panchina consecutiva per il centravanti, non impiegato dal tecnico Raffaele Palladino nella partita persa contro il Torino. Chiude il mese di marzo con la miseria di 8 minuti giocati, nella sfida contro il Cagliari. L'ultima gara in cui è ha fatto gol resta il Milan, lo scorso 18 febbraio. Solo 6 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 1

Daniel Maldini (Monza)

Un deciso passo indietro dopo le ultime, ottime prestazioni. Seconda partita consecutiva da titolare, ma contro il Torino non incide. Non entra mai in partita, poco coinvolto dai compagni, non riesce mai a ritagliarsi lo spazio giusto per incidere. Viene sostituito al 56' da Dany Mota. Nel complesso il suo impatto in Brianza è piuttosto buono, dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media di 6.05 su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete tre vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 14

Reti: 3

Assist: 1