Il Milan in prestito - Origi piace solo a Espirito Santo: ennesima partita senza segnare

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Eppure il tecnico del Forest, Nuno Espirito Santo, continua a dare fiducia al belga, schierato titolare nell'ultima di Premier League contro il Crystal Palace. Impiegato come esterno destro d'attacco, non incide e non riesce mai a rendersi pericoloso. La sua partita dura 60', poi viene sostituito da Giovanni Reyna. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 18

Reti: 1

Assist: 1