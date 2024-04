Il Milan in prestito: Saelemaekers show ne Bologna che vola. Sarà riscattato?

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

Alexis Saelemaekers (Bologna)

È tra i migliori in campo, per le continue iniziative offensive. Raddoppia poco prima dell'intervallo, con un gran destro che non lascia scampo a Costil. Nel finale, serve a Lykogiannis il pallone del 3-0. I rossoblù volano, sono quarti e si avvicinano alla Juventus. Stagione altalenante per il belga, che ha decisamente migliorato la sua media voto in quest'ultimo turno, che per TMW è di 5.98. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 25

Reti: 2

Assist: 3