Il Milan non vince contro l'Udinese entrambe le gare di campionato da 17 anni: il dato

L'Udinese - prossimo avversario rossonero in Serie A, venerdì al Bluenergy Stadium alle ore 20.45 - anche la scorsa stagione si è confermata una delle bestie nere del Milan, confermando un trend che riguarda la storia recente e che è diventato un vero e proprio tabù per i rossoneri. Nelle due partite di campionato dell'annata passata, i friulani hanno vinto a San Siro nel turno di andata mentre al ritorno sono stati sconfitti solo nei minuti finali a Udine dopo essere stati in vantaggio per 2-1 fino quasi al recupero. Contro l'Udinese, insomma, è sempre una battaglia.

In questo senso c'è un dato molto significativo che racconta la difficoltà dei rossoneri di fare risultato contro i friulani negli ultimi anni, qualsiasi siano gli allenatori sulle due panchine o i ventidue in campo. Il Diavolo infatti non vince sia la gara di andata che quella di ritorno con l'Udinese in campionato dalla stagione 2007-2008, quando il Diavolo vinse l'andata 0-1 nel gennaio 2008 e il ritorno 4-1 nel maggio dello stesso anno. Sono passati 17 anni. Quest'anno, dopo la vittoria rossonera a San Siro per 1-0 nel mese di ottobre, i rossoneri hanno la possibilità - con una vittoria - di infrangere questo incredibile tabù.