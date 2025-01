Il Milan non vinceva almeno 2 derby di fila dal 2011. Anche allora si vinse la Supercoppa

Era dal 2011 che il Milan non vinceva almeno due derby consecutivi. L'ultima volta fu a cavallo tra il novembre 2010 e agosto 2011: in quel periodo il Milan vinceva lo scudetto e la Supercoppa Italiana con l'Inter come antagonista: 1-0 per i rossoneri il 14 novembre 2010 grazie a un rigore di Zlatan Ibrahimovic. Poi il 3-0 del 2 aprile 2011 con doppietta di Pato e rigore di Cassano. Infine la Supercoppa Italiana del 6 agosto 2011 giocata a Pechino, terminata 2-1 per la squadra di Massimiliano Allegri con Ibrahimovic e Boateng che ribaltavano la rete iniziale di Sneijder.

Da allora l'ago della bilancia si è spostato in modo deciso in favore dell'Inter col Milan che si è dovuto accontentare di sporadiche vittorie, se pur alcune pesantissime come quella del 5 febbraio 2022, doppietta di Giroud decisiva ai fini della vittoria dello scudetto. O il gol di Cutrone che ha eliminato i nerazzurri in Coppa Italia nel dicembre 2017. Lo scorso 22 settembre il Milan di Paulo Fonseca ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive dell'Inter, vincendo meritatamente per 2-1 con le reti di Pulisic e Gabbia. Ora questo epico 3-2 in rimonta che vale la Supercoppa Italiana.