Il Milan oltre Leao: ieri contro la Samp (vittoria pesante), domenica col Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'espulsione di Leao ad inizio ripresa, il Milan batte 1-2 la Sampdoria rispondendo alle vittorie soffertissime e last minute (entrambe al minuto 89) del Napoli contro lo Spezia e dell'Inter contro il Torino; al "Ferraris" sono andati in rete Messias nel primo tempo e Giroud su rigore al 67esimo, superando il momentaneo pareggio blucerchiato firmato post rosso a Leao da Djuricic.



Vittoria pesante

Milan, Inter e Napoli hanno sì ottenuto tutte tre punti nel sabato di campionato, ma le vittorie sono state diverse. Nel primo tempo di Marassi, i rossoneri hanno mostrato una superiorità tecnica e atletica evidente sulla squadra di Giampaolo, puntando su un Leao imprendibile e, sbagliando, a conti fatti, tante occasioni da gol. Nella ripresa, l'espulsione di Leao e il pareggio di Djuricic hanno cambiato la partita, costringendo Kjaer e compagni a difendersi e a ribaltare, col rigore di Giroud, una partita che si stava mettendo su binari casalinghi. È venuta fuori, ancora una volta, la grande forza mentale di questa squadra, capace di reagire ad espulsione del miglior giocatore e al pareggio con concentrazione e determinazione. Tre punti pesanti, figli della superiorità tecnica e di una consapevolezza che va sempre aumentando.



Senza Leao...

Superiorità e consapevolezza senza Leao ieri al "Ferraris" e senza Leao domenica col Napoli, nel big match dell'ultima giornata di campionato prima della sosta nazionali. Stefano Pioli dovrà far ricorso a quelli che sono tutti i principi di questo Milan: "E' importante perchè è stata una vittoria sofferta e voluta. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, potevamo fare più gol. Dopo l'espulsione ci ha creato un po' di difficoltà, ma i ragazzi hanno lottato e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Napoli? Entrambe le squadre possono perdere tanto senza Leao e Osimhen. Ci perdiamo forse più noi perchè probabilmente non ci sarà nemmeno Rebic. E' stata una settimana pesante, abbiamo un'altra partita di Champions che è molto pesante per la classifica. Pensiamo a quella, poi penseremo al Napoli. Leao è determinante per noi, ma troveremo altre soluzioni".