"Il Milan per tutti": le iniziative per inclusione e accessibilità

AC Milan annuncia quest’oggi i rinnovi delle partnership insieme alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e all’Ente Nazionale Sordi, con l’obiettivo di continuare a costruire un Club sempre più inclusivo, aperto e capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative di tutti. Un impegno e un nuovo importante tassello all’interno della strategia di responsabilità sociale, valore fondante del Club.

Si rafforza così il percorso e il programma di inclusione “Il Milan per tutti”, che vede da sempre il Club in prima linea, attraverso progetti e iniziative concrete, dentro e fuori dal campo, riconosciuti anche come casi esemplari e di studio dalla UEFA.

A partire dall'esperienza allo stadio, che rappresenta il momento ideale per abbracciare tutta la famiglia rossonera. Una partita a San Siro è in grado di generare passione, entusiasmo, condivisione ed emozioni uniche che meritano di essere vissute da tutti. In particolare per ciascuna partita in casa il Milan garantisce in media 250 ingressi gratuiti per tifosi con disabilità e i loro accompagnatori. Un’esperienza resa possibile grazie ad importanti investimenti effettuati a partire dal 2016 con l’obiettivo di aumentare il numero di postazioni dedicate, per migliorare la qualità delle stesse e offrire un servizio di steward dedicato. Nell'ambito di “San Siro per tutti”, il Club ha creato un settore esclusivo posto a livello del campo, dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti, grazie alla collaborazione con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus e all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Un nuovo servizio che prevede la presenza di due speaker che, dalla tribuna stampa dello stadio, raccontano ogni dettaglio di ciò che succede a San Siro durante la partita a tutti i tifosi che fanno richiesta del servizio. Il racconto, grazie alla collaborazione con Radio Rossonera, viene trasmesso ai sostenitori attraverso un segnale radio dedicato, grazie a un apparecchio audio che viene loro distribuito direttamente ai posti assegnati.

Grazie all’importante percorso di digitalizzazione e modernizzazione del Club, il Milan porta le emozioni di tutto mondo rossonero e l’atmosfera dello stadio ovunque, anche a casa, attraverso home device e canali digitali ufficiali AC Milan (sito e APP). In questa direzione vanno anche le partnership con Google e Alexa Amazon, che permettono di accedere a una serie di funzionalità che, non solo rendono le partite più intense, ma fanno vivere pienamente ai tifosi rossoneri la propria passione. Oltre alla telecronaca della partita: news, podcast, cori e molto altro.

Il Milan, inoltre, garantisce la fruibilità dei contenuti digitali per tifosi sordi: mediante l’accordo con L’Ente Nazionale Sordi, infatti, ogni settimana vengono sottotitolati e tradotti in LIS i video e le interviste più rilevanti. Inoltre, come unico Club in Italia, vengono trasmesse live in LIS tutte le conferenze stampa pre gara di Mister Pioli.

“I nostri tifosi sono al centro di tutto ciò che facciamo, senza distinzioni. Perché il Milan è di tutti. Siamo dunque orgogliosi di firmare oggi questi due accordi, che testimoniano l’impegno concreto del Club nelle politiche di inclusione, in linea con il nostro Manifesto RespAct – ha spiegato il Presidente AC Milan, Paolo Scaroni -. Insieme renderemo il Club ancora più accessibile, attraverso l’identificazione di nuove iniziative e soluzioni efficaci per garantire accessibilità a tutti i tifosi. Rafforzeremo così una best case che ci vede pionieri nel settore e che mettiamo a disposizione di tutto il sistema calcio italiano, in attesa che tutto il settore possa evolvere e fare un reale scatto in avanti in tema di inclusione sociale”.

Il Presidente della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus Rodolfo Masto ha commentato: “La firma del protocollo di intesa fra AC Milan e la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano dà spessore e continuità all’impegno della società rossonera a voler far vivere la magia e le suggestioni del calcio in presenza alle persone con disabilità visiva. Per i tifosi non vedenti essere accolti con affetto e disponibilità allo stadio di San Siro, in occasione degli incontri, è un segnale molto bello e importante”.

Il Presidente del Consiglio Regionale lombardo dell'Ente Nazionale Sordi Renzo Corti, ha commentato: “Sono estremamente felice di comunicare il proseguimento anche per la stagione 2021/22 dell'appassionante collaborazione con AC Milan per la fruizione di prodotti video sottotitolati e tradotti in Lis e delle conferenze stampa pre partita di mister Pioli tradotte in lingua dei segni. Abbiamo ricevuto dai numerosissimi tifosi sordi rosso neri di tutta Italia grande consenso e soddisfazione per quanto finora scaturito dalla collaborazione. In tanti ci hanno detto che finalmente si è avverato un sogno: grazie a questo servizio i tifosi sordi possono sentirsi un po' più partecipi delle avventure della loro squadra del cuore che sono diventate loro accessibili. In qualità di Presidente ribadisco il motto: ENS sempre con i sordi per garantire il diritto di tutti al pieno accesso alla vita quotidiana del nostro Paese!"

L’impegno del Club in progetti e iniziative di inclusione, rientra all’interno del più ampio Manifesto RespAct di AC Milan per equità sociale, uguaglianza e inclusività lanciato lo scorso anno. Un programma di iniziative che concretizza la visione e l'impegno del Club nella condivisione di valori positivi dello sport e della lotta ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione, facendo leva sulla enorme potenzialità del Club di coinvolgere e connettere emotivamente i propri sostenitori e interlocutori di riferimento