Il Milan perde Gimenez per la trasferta di Udine. Al suo posto convocato Camarda

Non arrivano buone notizie per il Milan alla vigilia della trasferta di Udine contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, Sergio Conceiçao ha perso per la partita del Bluenergy Stadium Santiago Gimenez, ancora alle prese con il problema fisico che settimana scorsa l'ha costretto ad uscire dopo appena 25 minuti contro la Fiorentina.

Anche oggi l'attaccante messicano ha lavorato a parte, motivo per il quale non partirà con il resto della squadra in direzione Udine. Al suo posto Sergio Conceiçao ha deciso di convocare Francesco Camarda, reduce da diverse presenze, e gol, con la maglia del Milan Futuro.