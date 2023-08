Il Milan pesca il Newcastle, il ds dei Magpies: "Tonali tra gli uomini d'esperienza Champions"

Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, commenta a caldo in mixed zone il girone di ferro in cui sono capitati i Magpies, che sfideranno il Milan oltre a Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund:

Sul ritorno in Champions

"Emozionante tornare in Champions League dopo 20 anni e sfidare le squadre più forti d'Europa. Per i tifosi, per i giocatori e lo staff. Si tratta di qualcosa si speciale".

Quale avversaria è più difficile?

"Tutte sono difficile, sono club iconici".

Il Newcastle era la squadra da evitare al sorteggio, per molti

"Penso che eravamo una delle squadre più forti della quarta fascia e che in molti avrebbero voluto evitarci".ù

Sulle chance di qualificazione

"Sarà una grande sfida, puntiamo al fattore campo e comunque abbiamo giocatori che hanno già esperienza in Europa come Tonali e Trippier. Possiamo qualificarci".