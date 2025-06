Il Milan potrebbe utilizzare Adli come contropartita tecnica nell'affare con il Torino per il Ricci

Yacine Adli farà ritorno al Milan in estate dopo che la Fiorentina ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto per il suo acquisto a titolo definitivo. Con un nuovo allenatore in panchina il franco-algerino avrà la possibilità di giocarsi la conferma in rossonero, ma la sensazione è che il suo futuro sia ancora una volta lontano dal Milano.

Nel corso di questi giorni si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per l'ex Bordeaux, ma stando ai colleghi del Corriere dello Sport il Milan potrebbe utilizzare Yacine Adli come contropartita tecnica nell'affare per Samuele Ricci così da convincere il Torino ad abbassare la parte cash che dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro.