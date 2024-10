Il Milan può davvero fare a meno di Leao? I dati di questa stagione

vedi letture

Fino a poco meno di 6 mesi fa il Milan era Leao dipendente, oggi non sembrerebbe esserlo più, grazie anche a Fonseca ed al suo lavoro. Per questo motivo, soprattutto dopo l'Udinese ed il Club Brugge, ci si sta iniziando a chiedere se il portoghese è davvero indispensabile per questa squadra, domanda alla quale ha cercato di rispondere questa mattina La Gazzetta dello Sport.

La rosea non ha fatto altro che riportare numeri e fatti, scrivendo che: "Senza Leao la vittoria con l’Udinese e lo sprint col Bruges, ma pure il gol di Gabbia nel derby con l’Inter, mentre solo con la Fiorentina il risultato è peggiorato (da 1-1 a ko 2-1) togliendo Rafa. Nell’unico ingresso dalla panca, Leao ha firmato il pari con la Lazio".