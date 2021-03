Il Milan reagisce a Verona, risposta eccezionale senza sei titolari

Un Milan operaio, umile e caparbio è riuscito a superare l’ostacolo Verona con una prova d’orgoglio. In un momento delicatissimo della stagione, Stefano Pioli alla vigilia del match al Bentegodi ha dovuto rinunciare anche a Rebic e Theo Hernandez dopo Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, e con Hauge e Tonali non al meglio della condizione fisica. Ma nonostante tutto è sceso in campo una squadra grintosa e concentrata, che ha dato vita ad una prova importante per la classifica e per l’aspetto mentale. Risposta migliore Pioli non poteva averla: “Siamo una squadra, siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme ma anche quando mancano giocatori importanti. Non siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, le difficoltà ci aiutano a crescere – ha detto Pioli - . Conosciamo pregi e difetti, stiamo migliorando per aumentare le nostre qualità". La tematica degli infortuni rimane rilevante, perché la squadra contro il Verona è stata totalmente modificata e nell’impiego di giovedì con lo United pochi potrebbero rientrare: “Ci tengo a sottolineare che gli ultimi due infortuni non sono muscolari, derivano da traumi contusivi dalla gara con l'Udinese, sia Rebic sia Theo. E' da settembre che giochiamo ogni tre giorni, tante energie spese, soprattutto a livello mentale, abbiamo dimostrato di esserci, di crederci", ha spiegato Pioli. Il Milan è la quarta squadra a tagliare il traguardo dei 100 punti a partire dallo 01/01/2020 nei cinque maggiori campionati europei dopo Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.