Il Milan ricorda il Martin Luther King Day sia sui social che con una patch sulla maglietta rossonera

Intervenuto aui propri canali social, il Milan ha ricordato l'iconica giornata del 'Martin Luther King Day' con il ricordo del pioniere nella lotta ai diritti degli afroamericani. I rossoneri indosseranno anche una patch per ricordarlo. Queste le parole scelte dai canali social rossoneri: "Possano queste non essere solo parole ma azioni che tutti noi assicuriamo siano e saranno intraprese e seguite"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">May these not just be words but actions that we all make sure are and will be taken and followed. <a href="https://twitter.com/hashtag/WeRespAct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeRespAct</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MLKDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MLKDay</a> <a href="https://t.co/beyLbILt4g">pic.twitter.com/beyLbILt4g</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1351139776448012288?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>