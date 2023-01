Il Milan ricorda Kobe Bryant: "Un gigante del basket con il cuore rossonero"

MilanNews.it

Il Milan, attraverso i suoi profili social ufficiali, ha voluto ricordare il campione di Nba Kobe Bryant, scomparso tragicamente tre anni fa insieme a una delle sue figlie e altre sette persone in un incidente in elicottero. Kobe, che aveva vissuto parte della sua infanzia in Italia per la carriera del padre cestista, si era da sempre professato come un grandissimo tifoso rossonero. Queste le parole che il Milan gli ha dedicato: "Un autentico gigante del basket dal cuore rossonero. Ricordando Kobe".