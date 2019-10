Attraverso Twitter, il Milan ha voluto ricordare Marco Simoncelli a otto anni dalla sua tragica scomparsa durante il Gran Premio di Malesia. Il noto motociclista era un grandissimo tifoso rossonero. Ecco il tweet:

❤ SIC

Time does not erase your memory.

️ Come corre il tempo, Sic! Diobò se ci manchi 5⃣8⃣ pic.twitter.com/nLtfnjBl6p