Il Milan ritrova Ancelotti. Che proprio contro il Real fu tra gli artefici dello storico 5-0

vedi letture

Real Madrid-Milan è quello che possiamo chiamare il "derby d'Europa". Sono loro le due squadre che hanno alzato più volte la coppa dalle grandi orecchie: 15 i blancos, 7 i rossoneri. Eppure non si sono mai sfidate in finale.

La partita che entra nell'immaginario collettivo è quella del 19 aprile 1989 a San Siro: Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Donadoni sono gli autori dello storico 5-0 con cui la squadra di Arrigo Sacchi umilia i campioni di Spagna e stacca il biglietto per la finale di Barcellona, vinta per 4-0 contro lo Steaua che proietta la squadra nel mito.

Sono 15 i precedenti col Real, con altre partite a suo modo storiche come il successo al "Bernabeu" per 2-3 nel 2009, con Leonardo in panchina. Carlo Ancelotti sfida quella che è stata per 5 anni la sua squadra da calciatore e per 8 da allenatore. E c'è un'altra vecchia conoscenza come Brahim Diaz, tre anni in prestito al Diavolo prima di tornare alla casa madre. Real che è stato protagonista del mercato 2024, prendendo niente meno che Kylian Mbappé. E per questo è giocoforza il grande favorito per la vittoria finale del torneo.

Formazione tipo (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellinghan; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.