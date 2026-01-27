Il Milan si gode le sue certezze: Maignan e Modric
Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan si gode le sue certezze, vale a dire Luka Modric e Mike Maignan. Il campionato croato ha giocato domenica a Roma un'altra grande partita, l'ennesima della sua stagione. A 40 anni va gestito, ma 3 febbraio a Bologna sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo perchè è innegabile che ci sia un Diavolo con lui e uno senza di lui.
Anche Maignan è stato super contro i giallorossi e se il Milan è riuscito a tornare a casa con un punto in tasca deve ringraziare il suo portiere. Intanto è praticamente cosa fatta il suo rinnovo fino al 30 giugno 2031, scenario davvero impensabile solo qualche mese fa quando la trattativa era congelata e il suo addio al termine della stagione sembrava già scritto.
