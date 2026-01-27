Visite mediche in corso per Daniel Maldini. Poi la firma con la Lazio
(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Daniel Maldini è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il trequartista, infatti, si è presentato stamattina presto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito. Una volta terminate, poi, il figlio d'arte si recherà a Formello per firmare il contratto e iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà mettendosi subito a disposizione di Maurizio Sarri e puntando ad essere in campo già contro il Genoa nel match di venerdì sera all'Olimpico. (ANSA).
Pubblicità
News
Colombo: "Ci sono tanti giorni prima della partita di Bologna, non vedo perché Fullkrug non possa cominciare dall'inizio"
Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignandi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Milan-Lazio, contatto Lotito-Furlani per Gila: affare da 20 milioni per l'estate, quasi impossibile per gennaio
4 Colombo: "Non è vero che lo scorso anno Cardinale non era mai venuto a Milano. Ma il suo indice di gradimento..."
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Leao e il rischio pubalgia: Rafa gioca con il freno a mano tirato. In suo soccorso arriva il calendario...
Milan-Lazio, contatto Lotito-Furlani per Gila: affare da 20 milioni per l'estate, quasi impossibile per gennaio
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com