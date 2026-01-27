Milan, troppi pareggi: 8 in 22 partite, nessuno in A ne ha collezionati di più
Se da una parte il Milan non perde in Serie A da 21 partite e ha la striscia di imbattibilità più lunga nei top 5 campionato europei, dall'altra ha pareggiato troppo in questo campionato: 8 pari in 22 partite, nessuno ne ha collezionati così tanti finora nel massimo torneo italiano. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega: "Un conto è la solidità che trasmette la squadra, il sapere resistere e ripartire, che rappresenta una qualità preziosa, un altro sono i numeri: per colmare il divario con l’Inter serve un altro passo. A Roma, contro una delle squadre più in forma del momento, il pari ci sta. A pesare sono piuttosto i punti persi con le piccole: Parma, Pisa, Sassuolo, Genoa".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan