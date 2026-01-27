Milan, troppi pareggi: 8 in 22 partite, nessuno in A ne ha collezionati di più

Se da una parte il Milan non perde in Serie A da 21 partite e ha la striscia di imbattibilità più lunga nei top 5 campionato europei, dall'altra ha pareggiato troppo in questo campionato: 8 pari in 22 partite, nessuno ne ha collezionati così tanti finora nel massimo torneo italiano. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega: "Un conto è la solidità che trasmette la squadra, il sapere resistere e ripartire, che rappresenta una qualità preziosa, un altro sono i numeri: per colmare il divario con l’Inter serve un altro passo. A Roma, contro una delle squadre più in forma del momento, il pari ci sta. A pesare sono piuttosto i punti persi con le piccole: Parma, Pisa, Sassuolo, Genoa".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14