Il Milan si stringe attorno a mister Pioli e alla sua famiglia per la perdita del cognato

Il Milan con un post social ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza per il mister rossonero Stefano Pioli e la sua famiglia per la perdita del cognato dell’allenatore parmigiano. Nel tweet pubblicato dai canali social rossoneri si legge: "Il Milan stringe in un abbraccio commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca"

We are saddened to learn of the passing of Stefano Pioli's brother-in-law. Our condolences to the entire Pioli family at this time.



Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca. pic.twitter.com/dOVavQAoPm