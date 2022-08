Il Milan torna a segnare almeno 4 gol nella gara di esordio 12 anni dopo l'ultima volta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con le quattro reti con cui il Milan ha battuto l'Udinese nella prima giornata di Serie A 2022-23, i rossoneri sono tornati a segnare almeno quattro gol nella gara d'esordio del campionato a distanza di 12 anni. L'ultima volta fu Milan-Lecce dell'agosto del 2010 quando il Diavolo, allenato da Allegri e che avrebbe vinto lo Scudetto numero 18 al termine della stagione, superò il Lecce per 4-0. Quel giorno in rete Pato per due volte, Thiago Silva e Pippo Inzaghi.