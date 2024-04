Il Napoli cade anche ad Empoli e vede l'Europa allontanarsi sempre di più: decisivo Cerri

vedi letture

Quella di oggi era un'occasione d'oro per il Napoli di accorciare in classifica per avvicinarsi alla zona Champions League, ma, come spesso accaduto nel corso di questa stagione, gli uscenti campioni d'Italia hanno fallito perdendo e deludendo sul campo di una squadra che oramai potremmo definire una vera e propria bestia nera per gli azzurri, ovvero l'Empoli.

In quel del Castellani la formazione di Francesco Calzona non doveva fare altro che tornare a casa con 3 punti in più in classifica, ma alla fine fanno festa i ragazzi di Davide Nicola, che battono meritatamente il Napoli, nella sua versione più brutta. I partenopei giocano infatti male, come non mai nell'era-Calzona, e cadono 1-0: la rete di Cerri dopo meno di 4 minuti regge fino alla fine. I toscani salgono a +4 sulla zona retrocessione, il Napoli continuando così dovrà dire addio non solo alla Champions, ma all'Europa in generale.