Il Napoli è stato sconfitto in casa dallo Spezia, nonostante il vantaggio di Petagna al 58' e la superiorità dal 78' in poi. I liguri hanno prima pareggiato con Nzola, poi ci ha pensato Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan, a portare avanti i suoi in inferiorità numerica, sfruttando una ribattuta sul palo su un tiro dell'attaccante francese.