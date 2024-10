Il neo ct degli Usa Pochettino convoca Pulisic e Musah per i prossimi impegni

Primi convocati per Mauricio Pochettino, da poche settimane nuovo ct della Nazionale USA: non stupisce la presenza di tanti protagonisti del nostro calcio, come Weah, Pulisic, Musah, McKennie, Busio e Lund. Nessuna rivoluzione delle scelte del nuovo tecnico, che sceglie di dare fiducia a gran parte del gruppo formato da Gregg Berhalter per le sfide contro Panama e Messico.

Portieri: Horvath (Cardiff City), Schulte (Columbus Cew), Steffen (Colorado Rapids), Turner (Crystal Palace).

Difensori: Fossey (Standard Liege), Lund (Palermo), McKenzie (Tolosa), Ream (Charlotte), Robinson (Fulham), Robinson (Cincinnati), Scally (Borussia Mönchengladbach), Trusty (Celtic).

Centrocampisti: Aaronson (Leeds), Busio (Venezia), Cardoso (Real Betis), McKennie (Juventus), Morris (Middlesbrough), Musah (Milan), Tillman (PSV Eindohoven).

Attaccanti: Balogun (Monaco), Pepi (PSV Eindhoven), Pulisic (Milan), Sargeant (Norwich City), Weah (Juventus), Wright (Coventry City).