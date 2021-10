Il podio di Casiraghi: "Scudetto? L'Inter è ancora la favorita, poi Napoli e Milan"

Napoli stupendo, ma Inter ancora favorita per lo scudetto. È questo il pronostico di Pierluigi Casiraghi, raggiunto da Tuttosport: “Quando vinci tante partite vuol dire che qualcosa c’è. Poi c’è il Milan - dice l’ex attaccante - ma i favoriti sono sempre i nerazzurri. L’Inter è la squadra più completa, forte in tutti i reparti e anche in attacco ha perso poco. Dzeko è diverso da Lukaku, ha meno forza, ma ha più qualità e più alternative tecniche”.