Il presidente del Como difende Dele Alli: "Continua così, il meglio deve ancora venire"

Fa ancora discutere, in Italia e non soltanto, il cartellino rosso rimediato da Dele Alli nel momento del suo esordio con il Como, visto che il centrocampista inglese è stato espulso con un rosso diretto dopo circa dieci minuti dal suo ingresso in campo nella sfida esterna contro il Milan di ieri.

In sua difesa interviene anche Mirwan Suwarso, presidente del Como. Sui suoi profili social, scrive: "Il fuoco arde ancora. Dopo quasi due anni, Dele Alli è tornato sul campo di battaglia. Ci vuole coraggio per continuare, per lottare contro i dubbi, per zittire il rumore e per tornare, non solo a giocare, ma a competere di nuovo al livello più alto. Alcuni parleranno del cartellino rosso. Lasciamoli parlare. Noi abbiamo visto altro. Abbiamo visto fame. Abbiamo visto resilienza. Abbiamo visto lampi di genialità. E chi lo vede allenarsi ogni giorno sa che questo è solo l’inizio. La strada del ritorno non è mai facile, ma i guerrieri non si arrendono. Continua così, Dele. Il meglio deve ancora venire. Semm Cumasch!".