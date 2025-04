Il presidente della Serie A rivela che la Supercoppa potrebbe non essere in Arabia

vedi letture

Al termine dell'assemblea di Lega, il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo parlato di diverse tematiche. I prossimi incontri saranno in occasione della finale di Coppa Italia e il 6 giugno. Lì daremo anche il calendario per la prossima stagione, cercando di dare le date in anticipo per i tifosi".

Sulla Supercoppa:

“Abbiamo sollecitato i sauditi ma abbiamo diverse proposte. Ci saranno squadre allettanti per noi, poi starà a loro decidere. Non ci fasciamo la testa, le alternative ci sono ma non posso dirle al momento“.

Su Atalanta-Lecce:

"Abbiamo fatto la scelta più giusta a livello tecnico. Siamo stati i primi a sospendere i campionati dopo la morte del Santo Padre e la sera avevamo già deciso quando recuperare le gare, seguendo il mantra di non mettere x sul calendario. Sul tragico momento del Lecce credo la legga abbiamo dimsotrato vicinanza e abbiamo riprogrammato la partita. Altro non si poteva fare, abbiamo cercato di andare incontro a tutte le richieste. Questa è la nostra linea: evitare rinvii e giocare il prima possibile“.

Sui rinvii e le prossime giornate:

“Non potevamo giocare il giorno dei funerali del Santo Padre. Io avrei fatto giocare l’Inter il sabato sera per garantire lo stesso riposo del Barcellona, ma per una serie di combinazioni abbiamo deciso di farla giocare domenica“. E sul Lecce: “Non vogliamo essere insensibili, ma dobbiamo fare il massimo per portare a termine il campionato. In tanti sport in caso di lutti si prosegue. Noi non potevamo fare altro. Se aspettavamo il funerale si rischiava di andare al mercoledì, con sabato Lecce-Napoli. Dovevamo garantire il riposo“.

Sullo spareggio Scudetto:

“Non ci siamo posti il problema perché vorrebbe dire che l’Inter è andata in finale di Champions. Prima ci fasciamo la testa e poi la curiamo. Le ultime due di campionato saranno in contemporanea per le squadre che si giocano lo stesso obiettivo“.