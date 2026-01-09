Il Psg vince la Supercoppa di Francia: Marsiglia di De Zerbi ko ai rigori

di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Psg ha sofferto ma ha vinto ai calci di rigore la Supercoppa di Francia (2-2, 4-1 ai rigori) contro l'Olympique Marsiglia al termine di una partita sempre aperta giocata in Kuwait. I parigini vincono il loro primo trofeo dell'anno 2026 grazie a due parate di Lucas Chevalier ai calci di rigore. Dopo il gol in apertura di Ousmane Dembélé (13'), Mason Greenwood ha pareggiato sul rigore per l'OM (76') prima che Willian Pacho segnasse una autorete all'87'. Alla fine della partita, Gonçalo Ramos ha agguantato il 2-2 al 95'. (ANSA).