Il Psg vince la Supercoppa di Francia: Marsiglia di De Zerbi ko ai rigori
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Psg ha sofferto ma ha vinto ai calci di rigore la Supercoppa di Francia (2-2, 4-1 ai rigori) contro l'Olympique Marsiglia al termine di una partita sempre aperta giocata in Kuwait. I parigini vincono il loro primo trofeo dell'anno 2026 grazie a due parate di Lucas Chevalier ai calci di rigore. Dopo il gol in apertura di Ousmane Dembélé (13'), Mason Greenwood ha pareggiato sul rigore per l'OM (76') prima che Willian Pacho segnasse una autorete all'87'. Alla fine della partita, Gonçalo Ramos ha agguantato il 2-2 al 95'. (ANSA).
Pubblicità
News
MN - Pardo: "Il bilancio finora è molto positivo. Allegri ha riportato entusiasmo e ha rigenerato alcuni giocatori"
Le più lette
2 De Rossi a Sky: "Il Milan forse non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere per i nostri tifosi e la prestazione dei ragazzi"
4 Allegri: "Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno, ma la verità è che Inter e Napoli sono nettamente più forti"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato? Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com