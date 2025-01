Il punto su Tomori, Conceiçao: "Non ho avuto tempo di parlare di mercato"

Vigilia di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus. Direttamente dalla pancia dell'Al-Awwal Park di Riyad, ha parlato Sergio Conceiçao nuovo allenatore rossonero.

Che idea si è fatto di Tomori?

"Non ho avuto tempo di parlare di mercato. Non mi piace individualizzare le cose. Tomori fa parte del gruppo come tutti gli altri che sono a disposizione della rosa del Milan e quella è la cosa più importante per me".