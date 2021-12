Il punto sulla Serie A Femminile: Juve in fuga, in 4 per il 2° posto

La Juventus continua la sua marcia trionfale, si sbarazza anche del Mlan e chiude il girone d'andata a punteggio pieno allungando a 35 partite la striscia di vittorie consecutive. Le bianconere chiudono così il 2021 con un vantaggio mostruoso sulle inseguitrici, +8, mettendo una seria ipoteca all'ennesimo titolo. Dietro si accende la battaglia per il secondo posto con la Roma che aggancia il Sassuolo, ma Inter e Milan restano lì a tre lunghezze di distanza. In coda invece la Sampdoria avvicina sempre più la quota salvezza, con alle spalle il terzetto formato da Pomigliano, Fiorentina ed Empoli che staccano il Napoli terzultimo, mentre Lazio ed Hellas restano in coda molto lontane dal quartultimo posto.

Nel big match il Milan dura settanta minuti prima di crollare sotto i colpi della Juventus: le rossonera vanno anche in vantaggio con Adami subiscono la rimonta per mano di Andrea Staskova e Bonansea e la rimettono in pari con Longo, fallendo però un rigore con Giacinti nel finale di primo tempo. Nel finale però Lisa Boattin riporta avanti la Juventus prima che ancora Stankova e poi Hurtig calassero il pokerissimo per l'ennesima vittoria bianconera. Pareggio scoppiettante invece fra Inter e Sassuolo con le nerazzurra avanti grazie alla solita Ajara Nchout, arrivata al quinto gol stagionale, prima di subire l'uno-due neroverde a inizio ripresa sotto i colpo di Cantore e Kamila Dubcova, ma nel finale è Bonetti a fissare il risultato sul 2-2 che permette all'Inter di agganciare le cugine in classifica.

Sale invece al fianco del Sassuolo la Roma che fa suo il primo derby capitolino in Serie A. Una sfida scoppiettante nonostante il divario amplissimo fra le due squadre in classifica: le giallorosse dopo mezzora sono già avanti per 2-0 (gol di Pirone e Bernauer) facendo pensare a una facile vittoria come da pronostico, ma la Lazio non si arrende e prima accorcia con Visentin e poi pareggia con Martin su rigore all'ora di gioco. È però una punizione magistrale di Bendetta Glionna a far esultare il popolo giallorosso e regalargli il primo derby.

Dietro fa un passo deciso verso la salvezza la Sampdoria che batte in trasferta il fanalino di coda Hellas Verona: apre le marcature una perla di Yoreli Rincon, poi raddoppia bomber Tarenzi con la solita Lineth Cedeno, che ha segnato la totalità dei gol delle scaligere in stagione, prova a riaprire la gara senza però che arrivi il pari. Ora le blucerchiate hanno nove punti sul terzultimo posto, un vantaggio considerevole a un girone dalla fine. Alle sue spalle si forma un terzetto formato da Fiorentina ed Empoli, che pareggiano il derby toscano per 1-1, con il Pomigliano. Le granata vincono un altro derby, quello campano con il Napoli e si confermano fra le rivelazioni della stagione. A decidere la sfida, dopo i gol di Salvatori Rinaldi e Goldoni, è una vera e propria perla di Dalia Ippolito.

Il programma dell’11ª giornata

Sabato 11 dicembre

Pomigliano-Napoli 2-1

11’ Salvatori Rinaldi (P), 67’ Goldoni (N), 83’ Ippolito (P)

Hellas Verona-Sampdoria 1-2

34’ Rincon (S), 58’ Tarenzi (S), 59’ Cedeno (H)

Inter-Sassuolo 2-2

12’ Nchout (I), 51’ Cantore (S), 58’ Dubcova (S), 90’ Bonetti (I)

Domenica 12 dicembre

Roma-Lazio 3-2

25' Pirone (R), 28' Bernauer (R), 35' Visentin (L), 59' rig. Martin (L), 73' Glionna (R)

Empoli-Fiorentina 1-1

22' Sabatini (F), 28' Cinotti (E)

Juventus-Milan 5-2

2' Adami (M), 7', 81' Staskova (J), 38' Bonansea (J), 69' Longo (M), 74' rig. Boattin (J), 90+4' Hurtig (J)

La classifica aggiornata : Juventus 33, Roma 25, Sassuolo 25, Milan 22, Inter 22, Sampdoria 16, Pomigliano 13, Fiorentina 13, Empoli 13, Napoli 7, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Sabatino (Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Girelli (Juventus) 5, Bonetti (Inter) 5, Martin (Lazio) 5, Bragonzi (Empoli) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Tarenzi (Sampdoria) 5