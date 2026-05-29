Il QS boccia Estupinan, 4 alla sua stagione: "Un flop, è in uscita"

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Questa mattina il QS boccia Pervis Estupinan nel suo pagellone della stagione di Serie A. Il voto vale più di mille altre parole: 4

Il QS questa mattina in edicola ha proposto un pagellone completo sulla stagione di Serie A. Sono stati dati voti e giudizi ai vari protagonisti del campionato italiano che si è concluso lo scorso fine settimana: sia quelli positivi che quelli negativi. Tra quest'ultimi ci sono diversi rappresentanti del Milan, che ha chiuso la stagione in maniera indegna e sperperando il patrimonio Champions League che si era faticosamente costruito. Un bocciato in tronco è Pervis Estupinan, voto 4.

IL QS BOCCIA ESTUPINAN

Non ci si aspettava niente di diverso, il QS boccia Pervis Estupinan con un 4 in pagella molto eloquente. Ci si aspettava che quel gol nel Derby contro l'Inter potesse essere il punto di svolta della sua stagione e invece è stato sostanzialmente l'unico vero squillo di un investimento sbagliato in pieno. Il giudizio scritto: "Quasi 20 milioni di investimento, contratto fino a giugno 2030 e un'etichetta scomodissima: erede di Theo Her-nandez. Né spinta, né copertura: il colombiano è stato un flop, eccezion fatta per il gol nel derby dell'illusione. Scavalcato da Bartesaghi, è in uscita".