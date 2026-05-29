Il QS dà 5 nel pagellone a Leao: "Gli scatti da urlo sono diventati un lontano ricordo"

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Il QS ha bocciato Rafa Leao del Milan nel pagellone di fine stagione: voto 5 per il portoghese che da marzo in avanti non ha più segnato

Anche Rafael Leao finisce nell'ampio pagellone redatto dal QS ma di certo non tra i calciatori promossi nel corso di quest'ultima stagione di Serie A Enilive. Il quotidiano ha proposto una lista di protagonisti del nostro campionato, sia in positivo che in negativo, e li ha valutati con tanto di voto e giudizio finale. Inevitabile che nella "lista dei cattivi" ci finissero diversi calciatori del Milan che hanno evidentemente reso al di sotto delle aspettative, pur dopo aver cominciato alla grande nella prima metà dell'anno.

Uno di questi è senza dubbio Rafael Leao. Nel pieno della sua maturazione calcistica e con un allenatore come Allegri, ci si aspettava la definitiva consacrazione del talento portoghese che invece ha steccato. Rafa ha fatto quasi meglio quando ha convissuto con i problemi fisici che, forse, non lo hanno mai abbandonato veramente. Leao è stato valutato con 5 in pagella e con questa valutazione scritta: "Avrebbe dovuto essere la stagione della maturità: Allegri dixit. Rischia di essere l'ultima in rossonero per Rafa. Da atipico centravanti 9 reti, l'ultima a inizio marzo. Poco, troppo poco. Gli scatti da urlo sono diventati un lontano ricordo: è praticamente scomparso nel finale".