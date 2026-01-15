Il QS titola: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare". Con il successo di ieri contro il Lecce, l'Inter si è portato a +6 sui rossoneri che quindi stasera devono vincere a tutti i costi per accorciare sui nerazzurri e tornare a -3 dalla vetta della classifica. Per farlo, Max Allegri rimetterà in campo diversi titolarissimi che avevano iniziato in panchina domenica contro la Fiorentina, come per esempio Luka Modric e Adrien Rabiot.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 40*

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno