Il QS titola: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare"

di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare". Con il successo di ieri contro il Lecce, l'Inter si è portato a +6 sui rossoneri che quindi stasera devono vincere a tutti i costi per accorciare sui nerazzurri e tornare a -3 dalla vetta della classifica. Per farlo, Max Allegri rimetterà in campo diversi titolarissimi che avevano iniziato in panchina domenica contro la Fiorentina, come per esempio Luka Modric e Adrien Rabiot.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno