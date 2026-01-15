Il QS titola: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan in corsa, tappa a Como. Allegri non può più sbagliare". Con il successo di ieri contro il Lecce, l'Inter si è portato a +6 sui rossoneri che quindi stasera devono vincere a tutti i costi per accorciare sui nerazzurri e tornare a -3 dalla vetta della classifica. Per farlo, Max Allegri rimetterà in campo diversi titolarissimi che avevano iniziato in panchina domenica contro la Fiorentina, come per esempio Luka Modric e Adrien Rabiot.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan