Il recap del Milan sui nazionali rossoneri in campo ieri

La Francia riscatta il ko con l'Italia e trova i primi punti nel Girone 2 di Nations League A. Grande protagonista Mike Maignan nel 2-0 con cui gli uomini del CT Deschamps hanno superato il Belgio al Groupama Stadium, casa dell'Olympique Lione. Di Kolo Muani (29') e Dembélé (57') le reti che hanno deciso la sfida, un risultato prezioso ottenuto anche grazie al contributo del portiere rossonero, risultato tra i migliori in campo con 4 parate importanti che hanno neutralizzato i tentativi dei Diavoli Rossi e permesso alla Francia di tenere la porta inviolata.

Non ha preso parte all'impegno dei les Bleus, invece, Theo Hernández, mentre Youssouf Fofana è subentrato nel recupero per rinforzare la mediana e resistere agli ultimi tentativi di marca belga. I francesi sono così saliti al secondo posto in classifica, a pari punti con gli avversari di giornata ma dietro l'Italia, in vetta a punteggio pieno a quota 6 grazie alla vittoria per 2-1 sul campo di Israele. Nella serata di lunedì 9 settembre è sceso in campo anche Noah Raveyre con la selezione Under 20 transalpina, novanta minuti tra i pali nel 2-1 della sua Francia sulla Svizzera in amichevole.