Il responsabile del prato di San Siro: "A queste condizioni non c’è erba che tenga. Durante la pausa tireremo il campo a lucido"

Giovanni Castelli, agronomo responsabile del terreno di San Siro dal 1991, si è così espresso sulle condizioni del prato dello stadio: "Il freddo incide, e ovviamente le tante partite. Nella seconda settimana di gennaio in sette giorni ci sono state quattro gare, due finite ai supplementari. A queste condizioni non c’è erba che tenga. Non ha il tempo di rigenerarsi. Da domenica senza le partite infrasettimanali potremo assecondare la crescita dell’erba. Poi sfrutteremo la pausa per le Nazionali per tirare il campo a lucido".