Il retroscena di Guidolin: "In passato dissi di no a due big della Serie A"

vedi letture

In un'intervista a La Repubblica, Francesco Guidolin ha tracciato un bilancio sulla sua carriera. Un percorso ricco di soddisfazioni, non necessariamente ottenute con squadre blasonate: "Penso di essere l’unico, tra gli allenatori che non hanno mai guidato una grande, a essere arrivato otto volte nelle coppe: quattro con l’Udinese, due col Palermo, una con Vicenza e Bologna. Con le attuali regole, dovremmo aggiungere il mio Parma che arrivò ottavo. Inoltre, per mia scelta ho allenato tre volte in B, e per tre volte ho vinto. Come Bernard Hinault, che venne tre volte al Giro d’Italia e tre volte se lo prese".

Guidolin, riguardo al mancato passaggio in una big nel corso della sua carriera, svela un paio di sliding doors in cui ciò poteva accadere: "Dopo i risultati al Vicenza ci speravo, ma non avevo nessuno ad assistermi e non accadde. In seguito, dissi no al Napoli nel 2013 e all’Inter nel 2016, dopo Swansea, per ragioni diverse".